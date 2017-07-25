CNN: Тиллерсон может покинуть пост госсекретаря США

2017-07-25 05:21 | www.apa.az | 3

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разочарован работой в качестве руководителя американского внешнеполитического ведомства и может оставить нынешнюю должность до конца года или раньше.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источники, близкие к его окружению, сообщила телекомпания СNN.

По ее сведениям, у лидера американской дипломатии существуют серьезные разногласия с Белым домом, включая вопрос выстраивания отношений с Ираном и кадровую политику своего ведомства. Вместе с тем два других источника телекомпании заявили, что не удивятся, если Тиллерсон решит покинуть свой нынешний пост раньше.