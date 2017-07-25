Турция инвестирует $1 млрд в возобновляемые источники энергии

2017-07-25 06:28 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - Турция планирует инвестировать один миллиард долларов в возобновляемые источники энергии, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак.

По его словам, в связи с данным вопросом будет проведен тендер, где будут участвовать ведущие компании мира в области строительства ветряных электростанций.

Министр отметил, что новые электростанции увеличат энергобезопасность Турции и уменьшат ее зависимость от других стран.



Албайрак также подчеркнул, что новый проект возобновляемых источников энергии позволит обеспечить работой около 3 750 человек.

Ветряные электростанции будут расположены в пяти регионах Турции, включая столицу - Анкару, сказал он.