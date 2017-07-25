В Баку начинается экзамен по приему учителей на работу

2017-07-25 07:59 | www.trend.az | 3

БАУК/ Trend/ - Во вторник в Азербайджанском техническом университете в централизованном порядке проводится тестовый этап конкурса по приему на работу учителей, сообщили Trend в министерстве образования.

На экзамене учителя за 90 минут должны будут ответить на 60 тестовых вопросов. На экзамене ожидается участие около 47 тысяч человек.

Информацию о дате и времени проведения экзаменов участники получить узнать на сайте министерства.

Экзамены продлятся до пятого августа.