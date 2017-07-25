Сочинская встреча – ответ кругам, пытающимся испортить азербайджано-российские отношения - депутат

2017-07-25 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Россию, встречи, проведенные с Президентом Владимиром Путиным, и обсужденные вопросы могут расцениваться как шаги по решению вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также существующих проблем, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гасымлы.

Депутат отметил, что Азербайджан и Россия – соседние государства, и наличие между ними добрососедских отношений полезно для обеих стран и их народов. «Между Азербайджаном и Россией развивается торгово-экономическое, культурное, гуманитарное сотрудничество и сотрудничество в других сферах. Создана договорно-правовая база отношений. Необходимо отметить хорошие личные отношения между главами государств», - сказал Гасымлы.

Депутат подчеркнул, что этот визит – ответ кругам, пытающимся испортить азербайджано-российские отношения, в частности, представителям армянского лобби и диаспоры, свившим гнездо в СМИ и государственных и правительственных структурах России. «Считаю, что государственные лица и общественные деятели России должны уже понять, какой вред им наносят армяне. Можно также выразить надежду и на то, что после этой встречи Россия активизируется в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - отметил Гасымлы.

Отметим, что 21 июля в Сочи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом России Владимиром Путиным.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)