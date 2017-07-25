Азербайджан и ЕС договорились по большей части проекта соглашения «О едином воздушном пространстве»

2017-07-25 08:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и ЕС договорились по большей части проекта соглашения "О едином воздушном пространстве", сказал в интервью Trend глава представительства Азербайджана при ЕС, посол в Бельгии Фуад Искендеров.

"Азербайджан и ЕС после четырехлетней паузы возобновили переговорный процесс по соглашению. В начале июля в Брюсселе состоялись очередные переговоры, с азербайджанской стороны в них принимало участие руководство Администрации гражданской авиации. В течение двух дней интенсивно шли переговоры и был согласован достаточно большой объем документа", - сказал посол.

Следующий раунд переговоров между Азербайджаном и ЕС по соглашению о едином воздушном пространстве пройдёт в октябре в Баку, сказал дипломат.

"Это достаточно сложный технический проект, но в то же время он имеет свою политическую и экономическую составляющую. Думаю, динамика переговоров по этому документу дает возможность делать оптимистичные выводы в отношении его перспективы", - сказал Искендеров.

Отметим, что четвертого-пятого июля в Брюсселе (Бельгия) прошел второй этап переговоров по заключению договора о едином авиационном пространстве между странами Европейского союза и Азербайджаном. В ходе конструктивных переговоров обе стороны выразили готовность подписать соответствующие договоры. Были обсуждены замечания и предложения азербайджанской стороны, а также внесена ясность в ряд неясных вопросов.

По результатам встречи был подписан протокол.

Было принято решение о проведении третьего этапа переговоров в Баку. До того времени Европейскому союзу и его странам-членам будут оперативно предоставлены отзывы министерств и комитетов Азербайджана. Ожидается, что на встрече в Баку будет подготовлен финальный вариант договора.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)