В Баку произошел взрыв: Есть раненые – ФОТО + ВИДЕО

2017-07-25 08:45 | www.oxu.az | 6

В Баку произошел взрыв.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на территории Хатаинского района, проспекте Мехмандарова.

На территории, прилегающему к 9-ти этажному жилому зданию загорелись зеленые насаждения. Проживающие на первом этаже жильцы Саид Юзбеков и Мехрибан Гасанова попытались потушить огонь. В это время по неизвестной причине произошел взрыв. Пострадавшие С.Юзбеков и М.Гасанова доставлены в городскую клиническую больницу №3, их состояние оценивается как тяжелое.

На место происшествия были привлечены бригады Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время пожар на территории ликвидирован. Ведется расследование по выяснению причин и обстоятельств происшествия.

A.M.