«Карабах» против «Шерифа»

2017-07-25 09:05 | www.oxu.az | 5

Сегодня футбольный клуб «Карабах» проведет первый матч третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА против молдавского «Шерифа».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Apasport, подопечные Гурбана Гурбанова настроены продолжить успешную серию, начатую двумя победами с «сухим счётом» над своим первым соперником грузинским клубом «Самтредиа» (5:0, 1:0).

«Карабах» участвует в самом престижном клубном турнире континента в 4-й раз подряд и постарается преодолеть синдром III квалификационного раунда, ставшего для него непроходимым в предыдущих случаях. Для этого агдамцам нужно добиться приемлемого результата в первом, бакинском матче. Нашей команде надо в первую очередь не пропустить гол, а голы, забитые на выезде, могут помочь ей. Наш чемпион должен сохранить в неприкосновенности свои ворота и забить как можно больше голов.

«Шериф» не так слаб, как соперник в первом раунде, но «Карабах» может обыграть и тираспольскую команду. Региональный клуб уже установил ряд достижений в азербайджанском футболе, а теперь может добиться нового успеха, выйдя в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее в эту стадию не удавалось выйти ни одному азербайджанскому клубу, и завоевание путёвки в этот раунд будет означать, что команда обеспечила себе место в групповом раунде. Ведь победитель плей-офф этого турнира попадёт в групповой раунд Лиги чемпионов, а проигравшая команда – в групповой раунд Лиги Европы.

Если учесть, что со следующего года формат еврокубков будет изменён и попасть в групповой раунд Лиги чемпионов станет ещё труднее «Карабах» должен использовать свой нынешний шанс. Конечно, «Шериф» тоже не сдастся без боя. Тираспольцы прошли албанский «Кукеси» благодаря гостевому голу (1:0, 1:2) и стремятся попасть в групповой раунд. Чемпион Молдовы, как и «Карабах» уже трижды играл в групповом раунде Лиги Европы, поэтому для повторения успеха попытается оказать сопротивление нашей команде.

Лига чемпионов

III квалификационный раунд, первый матч

25-ое июля



21:00. «Карабах» (Азербайджан) – «Шериф» (Молдова)

Главный арбитр: Сергей Синькевич

Помощники главного арбитра: Евгений Романов, Виталий Малютин

Четвёртый арбитр: Виктор Шимусик (все – Беларусь)

Представитель УЕФА: Куаныш Канапьянов (Казахстан)

Судья-инспектор: Ичко Лозев (Болгария)

Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

А.С.

