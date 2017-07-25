AB ve Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık Macaristan’ın çıkarına

2017-07-25 09:10 | www.trend.az | 1

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun davetlisi olarak Macaristan’a geldi.

Azerbaycan’ın Budapeşte Büyükelçisi Adalet Guliyev tarafından karşılanan Mammadyarov, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Gorpuamma Arena Stadı’nda bir araya gelerek ikili görüşmelerde bulundu.

Macar Bakan Szijjarto, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mammadyarov’un adının yazıldığı Macaristan Milli Takım formayı mevkidaşına hediye etti. Daha sonra heyetler arasında ikili görüşmelere geçildi. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısına katılan her iki bakan, Macaristan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine çalıştıklarını, özellikle doğal gaz enerji konusunda önemli projelerin hayata geçirilmesi için çalıştıklarını açıkladılar.

AB ve Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık Macaristan’ın çıkarına

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 11 Avrupa Birliği ülkesinin Azerbaycan ile stratejik ortaklık anlaşmasına imza attığını, bu anlaşmaların Macaristan’ın çıkarına olduğunu söyleyerek, ‘‘Önümüzdeki yıl Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) hayata geçirilecek. Bu hat üzerinden Azerbaycan’dan başlarda yılda 16 milyar küp doğalgaz gelecek, bu rakam daha sonraki yıllarda 26 milyar küp doğalgaza çıkacak. İşte Macaristan olarak biz ülkemizin doğalgaz ihtiyacını bu hattan karşılamak istiyoruz” ifadesinde bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ise, ülkesinin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin güçlenmesine çalıştıklarını, sadece enerji alanında değil nakliyat alanında da işbirliğinde bulunmalarının önemli olduğunu, Azerbaycan’ın coğrafi konumunun buna oldukça müsait olduğunu söyledi.

Ülkesinin Macaristan’la olan yıllık ticaret hacminden memnun olmadığını belirten Mammadyarov, ikili ticaret hacminin yukarılara çekilmesi için çaba sarf ettiklerini, özellikle eğitim konusunda iş birliğine hazır olduklarını, Azerbaycanlı öğrencilerin yüksek tahsillerini Macaristan’da yapmaya hazır olduklarını kaydetti.