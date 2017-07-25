Мингячевирская полиция провела рейд – ФОТО

2017-07-25 09:18 | www.oxu.az | 4

Отделение Государственной дорожной полиции Мингячевира провело рейд против нарушителей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в ходе рейдов были задержаны водители, внесшие изменения в конструкцию своих автомобилей, использующие изготовленные кустарным способом пленки, ограничивающие видимость, а также грубо нарушающие правила дорожного движения.

Также во время рейда были обнаружены водители, не имеющие водительского удостоверения, имеющие проблемы с документами, не использовавшие ремни безопасности и не выплатившие штрафы.

Всего за 3 часа проверок в различных частях города в отношении около 30 водителей был составлен протокол и им было сделано предупреждение.

A.M.

