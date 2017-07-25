0 Рамиль Шейдаев будет играть в одной команде с армянином
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Рамиль Шейдаев будет играть в одной команде с армянином

2017-07-25 09:25 | www.oxu.az | 4

Армянский полузащитник Ваган Бичахчян, права на которого принадлежат «Шираку», продолжит карьеру в словацкой «Жилине».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Чемпионат», представители словацкого клуба долгое время следили за Бичахчяном и решили приобрести игрока. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие два дня.

Сообщается, что армянского футболиста также хотел приобрести «Галатасарай», но Бичахчан якобы отказался переходить туда.

Отметим, что за «Жилину» выступает форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев.

Э.А.

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