Хозяин заставил собаку собрать пережеванную туалетную бумагу – ВИДЕО

2017-07-25 09:32 | www.oxu.az | 3

Пользователь Twitter с ником @AdzHtx опубликовал видео, в котором заставил свою собаку убрать пережеванную ей же туалетную бумагу в мусорную корзину. «Ей пора осознать последствия веселья», — отметил он в подписи под роликом.

Как передает Oxu.Az, за двое суток твит @AdzHtx собрал 238 тысяч лайков и более 105 тысяч репостов. В комментариях пользователи отметили, что поддерживают необычный метод дрессировки и начнут поступать так же со своими собаками и кошками.

Сам мужчина крайне удивился популярности твита и признался, что из-за обилия комментариев и ретвитов его аккаунт несколько раз замораживали.

Н.О.