В недрах Луны нашли воду

2017-07-25 09:41 | www.oxu.az | 7

Международный коллектив планетологов установил, что в недрах Луны есть вода.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, кратко о нем сообщает Брауновский университет (США).

Специалисты изучили данные, полученные с индийского лунного спутника Chandrayaan-1. При помощи спектрального анализа был определен химический состав древних вулканических отложений на поверхности небесного тела, которые оказались богаты водой.

Наружу вода вместе с вулканическими породами, как полагают ученые, попала из недр Луны в древности. Это доказывает, что они и сейчас ею полны.

Вулканические частицы содержат, по оценкам исследователей, около 0,05 процента (по массе) воды. Специалисты полагают, что она может быть извлечена и использована в планируемых лунных миссиях.

Ученые не знают точного происхождения воды в недрах земного спутника. Ранее ее следы в небесном теле были обнаружены миссиями Apollo, в ходе которых на Землю доставлялись образцы грунта. Кроме того, водяной лед содержится в затемненных кратерах на полюсах Луны.

С.С.

