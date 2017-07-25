Azercell запустила бесплатный проект "Coding Kids – Summer ITSchool" для школьников (ФОТО)

2017-07-25 09:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Занятия проекта “Coding Kids – Summer IT School”, организуемые центром инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telekom при поддержке PASHA Bank, уже начались.

В рамках программы зарегистрированы 170 обращений, и 50 школьников, успешно сдавших экзамены, получили право на участие в проекте. Предусмотренный для школьников проект “Coding Kids – Summer Course” демонстрирует детям другие полезные возможности использования компьютеров и телефонов, помимо развлечений и игр. С помощью курсов программирования дети начали познавать новый мир. В течение 6 недель детям преподают такие темы, как введение в информационные технологии и информатику, методы кодирования, создание мобильных приложений, база данных, изучение языка программирования C++ и другие интересные темы.

Этот проект позволит получить незаменимые знания и навыки для развития детей. В то же время 17-21 июля совместно с центральным банком для детей была организована информационная сессия на тему “Что такое предпринимательство и стартап?“.

На мероприятии детям была представлена информация о предпринимательстве и стартапах. Также успешные стартаперы центра Barama – учредитель “Technote Media“ Фарид Пердешунас и руководитель проекта “Wake Me Up“ Шахин Халилов, представив свои проекты, поделились с детьми секретами предпринимательства.

Кроме того, участники встречи, наряду с выполнением задач, также представляли свои идеи. В заключение участники летней школы были награждены сертификатами.

Для информации отметим, что проект “Coding Kids – Summer Course“ предусмотрен для школьников 9-11 и 12-15 лет. Дважды в неделю бесплатно проводятся занятия в центре инноваций и предпринимательства Barama тренером Гюнай Кязимзаде на основе методов интерактивного обучения.

ООО Azercell Telecom - лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора - было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы с одной точки, мобильную электронную услугу ASAN Imza и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE.

Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.