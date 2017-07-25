Самые дорогие и самые бюджетные специальности в Азербайджане СПИСОК + ВИДЕО

2017-07-25 09:57 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане завершился прием в высшие учебные заведения. После этого участвующих в выборе специальности абитуриентов больше всего интересует вопрос платы за обучение.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, наблюдения показывают, что некоторые государственные и частные университеты подняли плату за обучение.

Высшим учебным заведением с самой высокой годовой оплатой является Азербайджанская дипломатическая академия. Плата за обучение по специальностям компьютерные науки, компьютерная инженерия, относящиеся к первой группе специальностей и экономика и управление бизнесом, относящиеся ко второй группе специальностей, составляет 6500 манатов.

На втором месте идет Университет «Хазар». Плата за обучение по специальностям компьютерная инженерия, финансы, финансовые учет и аудит (на английском языке) составляет 5000 манатов в год. Плата за обучение на факультетах азербайджанского языка и литературы, истории, преподавателя начальных классов, а также факультете перевода и психологии (на английском языке) – 4000 манатов.

Обучение в Медицинском университете по специальностям лечебное дело и стоматология составляет 3000 манатов в год.

Самая низкая плата за обучение в Азербайджане – в Университете языков по специальностям переводчик немецкого, французского и корейского языков, а также преподавание этих языков. Также недорогим является обучение на факультетах регионоведения (Германия, арабские страны и Франция). Годовая плата за обучение по данным специальностям составляет 1000 манатов.

С.Б.

