В Шеки 18-летнего парня укусила бездомная собака

2017-07-25 10:05 | www.apa.az | 6

Жителя Шеки укусила бездомная собака.

Как сообщили шеки-загатальскому бюро АПА в Центральной больнице Шекинского района, 24 июля около 21:00 житель Шеки Абдулла Мехман оглу Шамилов (1999 г.р.) был доставлен в больницу.

Стало известно, что бездомная собака напала на А.Шамилова на улице и укусила его за правую ногу и указательный палец левой руки.

А.Шамилову была оказана необходимая медицинская помощь, сделана прививка от бешенства, после чего его выписали домой.