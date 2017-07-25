Рисунок Трампа с очертаниями Нью-Йорка выставят на аукцион – ФОТО

2017-07-25 10:00 | www.oxu.az | 7

Рисунок с очертаниями Нью-Йорка президента США Дональда Трампа, который он нарисовал в 2005 году для благотворительной организации, будет выставлен на аукцион, стартовой ценой значится 9 тысяч долларов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание Washington Examiner.

Сообщается, что рисунок будет выставлен на аукционе Нейта Сандерса 27 июля. Рисунок представляет собой набросок черным маркером, он вставлен в золотую рамку и подписан Трампом.

«Нарисованный от руки и подписанный набросок очертаний Нью-Йорка Дональда Трампа с небоскребом Trump Tower в центре… Графическое изображение размером 11,5 на 9 дюймов, красиво обрамленное золотом. Изначально нарисовано Трампом для благотворительного мероприятия, очень редкое, известно лишь несколько подобных рисунков», — говорится в описании рисунка на аукционе.

Сообщается, что Трамп был одним из нескольких знаменитостей, которые предложили свои рисунки для благотворительного мероприятия в 2005 году.

Н.О.