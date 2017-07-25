В Самухе свекровь с мужем избили и побрили невестку

2017-07-25 10:08 | www.oxu.az | 7

В Самухском районе невестка, избитая и униженная мужем и свекровью, совершила попытку суицида.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Зиядлы.

Свекровь и муж избили П.И. 1988 года рождения и обрили ей волосы. Расстроенная невестка попыталась покончить с собой, выпив крысиный яд. В тяжелом состоянии женщина была доставлена в больницу, и сейчас находится в отделении реанимации.

По факту ведется расследование.

A.M.

