Стивен Хокинг: В ближайшие 30 лет необходимо мигрировать с Земли

2017-07-25 10:23 | www.oxu.az | 3

Известный учёный сравнил освоение космоса с открытием Американского материка Колумбом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на u-news, известный британский ученый-физик Стивен Хокинг заявил, что в ближайшие 30 лет чееловечеству необходимо начинать иммиграцию с Земли.

Он предложил для начала основать базу на Луне. «Я уверен, что люди должны покинуть Землю. Она становится слишком мала для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами», — сказал Хокинг в ходе своего выступления в рамках Международного фестиваля науки и искусств Starmus IV, проходившем в Норвегии.

Жизни на Земле угрожает ряд факторов Ученый добавил, что жизни на Земле угрожает целый ряд факторов, начиная с глобального потепления и заканчивая угрозой падения астероида. Хокинг подчеркнул, что такое развитие событий является естественным для человечества. Он сравнил освоение космоса с открытием Америки Христофором Колумбом.

С.С.

