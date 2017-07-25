Азербайджанская теннисистка стала чемпионкой Европы (ФOTO)

2017-07-25 10:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Юношеский чемпионат Европы по настольному теннису в португальском городе Гимараеш ознаменовался для азербайджанских спортсменок сразу тремя победами.

В индивидуальном первенстве Нинг Зинг выиграла золотую медаль.

Как сообщили в Азербайджанской федерации настольного тенниса, за период с обретения независимости страны это самый высокий результат по данному виду спорта. В честь победы азербайджанской теннисистки был озвучен гимн Азербайджана.

Национальная сборная, заняв третье место, на чемпионате, выиграла бронзовую медаль, а в парных соревнованиях - серебряную медаль.

В чемпионате принимали участие 520 спортсменов из 44 европейских стран.