В Самухе девушка подверглась семейному насилию

2017-07-25 10:36 | www.apa.az | 3

Жительница Самухского района была доставлена в больницу скорой и неотложной помощи Гянджи с различными травмами и отравлением от лекарств.

Как сообщает западное бюро АПА, отмечается, что жительница села Зиядлы Панахова Илаха Фамиль гызы (1988 г.р.) подверглась насилию со стороны своей семьи и семьи своего мужа, ей сбрили голову.

Девушка пыталась покончить с собой, выпив большое количество лекарственных препаратов.

Сообщается, что происшествие было зарегистрировано на почве семейного конфликта.