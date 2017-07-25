Маккейн отпросился у врачей на голосование по Obamacare

2017-07-25 10:31 | www.oxu.az | 5

Республиканец Джон Маккейн вернётся из больницы в Сенат, чтобы принять участие в ключевом голосовании об отмене основных положений действующей системы медицинского страхования Obamacare.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили представители конгрессмена.

Напомним, Маккейн на прошлой неделе перенёс операцию по удалению опухоли, которую врачи обнаружили в головном мозгу политика. Несмотря на это, 80-летний сенатор заявил, что намерен в ближайшее же время вернуться к работе, однако для этого ему нужно было получить разрешение у врачей.

Н.О.