Сын Етима Ейваза является певцом – ВИДЕО

2017-07-25 10:37 | www.oxu.az | 5

Как сообщалось, вчера в возрасте 65 лет скончался известный поэт Эйваз Гурбанов, известный как «Етим Эйваз».

Oxu.Az передает со ссылкой на azxeber.com, что сыну поэта Агшыну Гурбанову также не чуждо искусство.

Агшын является певцом и недавно принял участие в одном из песенных конкурсов.

Так как Етим Эйваз развелся с супругой, то его сын жил вместе с матерью.

Всего у поэта 2 дочерей и двое сыновей.

Представляет вам видео с участием сына Етима Ейваза Агшына:

А.С.

