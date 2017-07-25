При поддержке Kapital Bank продолжается проект «Автобус знаний»

2017-07-25 10:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - При поддержке Kapital Bank в рамках программы образования «Azərbaycan üçün öyrət» состоялся очередной проект – летняя школа «Təhsil avtobusu» («Автобус знаний»). Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, на мероприятии присутствовал заместитель министра образования Фирудин Гурбанов и другие лица. Проект продолжится до 31 июля 2017 года.

Летняя школа «Təhsil avtobusu» пройдет в виде тура по городам, Губа, Масаллы, Сабирабад, Гянджа, Мингячевир, Загатала, Исмайыллы и Баку. В программе примут участие студенты вузов и колледжей. Участники проекта будут участвовать на занятиях по карьере и развитию личности.

Следует отметить, что благодаря программе «Azərbaycan üçün öyrət», согласно стратегии развития школьного образования страны, будут созданы условия для повышения качества образования.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.