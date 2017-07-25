В тюрьмах России отбывают наказание 2350 граждан Азербайджана

2017-07-25 10:42 | www.apa.az | 3

По данным за первую половину 2017 года, в российских тюрьмах отбывают наказание 29 397 иностранцев.

Как сообщает АПА со ссылкой на RT, более 90% всех иностранных заключённых сидят за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, таких как незаконный оборот наркотиков, убийство, разбой, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и грабёж.

В 2016 году в исправительных учреждениях России содержалось 29 822 выходца из-за рубежа, тогда как в 2015 году — 28 714 человек.

По данным за первую половину 2017 года, в российских тюрьмах отбывают наказание 12 граждан США. В 2016 году в тюрьме находились 7 американцев. В 2015 году — 4 человека.

Среди стран СНГ на первом месте по количеству заключённых в России — Таджикистан. По данным за первые шесть месяцев 2017 года, 8 002 гражданина этой страны отбывали наказание в российских тюрьмах. На втором месте находятся выходцы из Узбекистана — 6 362 человек. Далее идут украинцы — 4 761 человек и азербайджанцы — 2 350 человек.