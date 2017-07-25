Вопрос от азербайджанской девочки Путину: Часто ли Вы хулиганили в детстве? - ФОТО

2017-07-25 10:45 | www.oxu.az | 5

В Сочи в образовательном центре «Сириус», который создан на базе объектов сочинской Олимпиады, 21 июля состоялась «детская» прямая линия с Президентом РФ.

В беседе под названием «Недетский разговор с Владимиром Путиным» приняли участие более 900 школьников из 66 регионов России, которые задают Президенту свои вопросы.

Среди участников беседы с президентом была и наша соотечественница Мария Агаева – фигуристка второго юниорского разряда.

Как передает Oxu.Az, в интервью информационному порталу amor.az Мария Агаева рассказала о себе, достижениях, и впечатлении от «беседы» с Владимиром Путиным.

«Я родилась и живу в Москве. Мою маму зовут Ольга, а папу Руслан. Он родился в Азербайджане, в городе Баку. Недавно я окончила третий класс. С трех лет я занимаюсь фигурным катанием, есть второй юниорский разряд. Но я не останавливаюсь на этом. Спорт - это то, что я очень люблю. В фигурное катание меня привела мама, но и папа меня поддерживает. Он говорит, что даже если получается хорошо, нельзя останавливаться на достигнутом. В Сириус я приехала по путевке, которую мне вручили в спортивном комплексе «Крылатское», там я тренируюсь.

Когда я задавала вопрос Президенту, немного волновалась, но при этом была очень счастлива. Я спросила Владимира Владимировича, часто ли он веселился и хулиганил в детстве. Президент очень серьезно отнесся к нашим вопросам, находил грамотный ответ на каждый, хотя это было довольно сложно. Я не хотела бы быть Президентом, эта работа очень сложная, он никогда не отдыхает. Я мечтаю стать олимпийской чемпионкой».

Отметим, что папа Марии Руслан Агаев связался с представителями АМОР, и поблагодарил их за проявленный интерес к его дочери, также он сообщил, что хорошо знаком с деятельностью председателя АМОР Лейлы Алиевой, и что он неоднократно принимал участие в мероприятиях этой организации. В завершении разговора Р. Агаев сказал, что очень надеется, его дочь Мария поднимет Азербайджанский флаг на мировых ледовых аренах.

Вместе с Марией, во встрече с Владимиром Путиным принял участие студент Московского городского педагогического университета (МГПУ) и активист Азербайджанского молодёжного объединения России (АМОР) Вусал Казымов, который в беседе с корреспондентом amor.az поделился своими впечатлениями: «Вот уже второй раз я работаю в летний период в Сириусе, куда ежемесячно приезжают 600 детей в возрасте 10-17 лет со всех регионов России. Новость о приезде Президента России в Сириус для всех стала неожиданной и радостной. Мне, представителю Азербайджанской молодёжи, посчастливилось быть причастным к этому знаменательному событию. Было множество интересных вопросов от детей разных возрастов, на которые отвечал президент.

Дети старались задавать вопросы об образовании, спорте, политике, экономике, международных отношениях, а также о жизни Владимира Путина, о его детстве и первых шагах на политической арене».

Н.О.