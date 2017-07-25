У Ирана и России общая позиция по региональным вопросам

2017-07-25 10:49 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Специальный помощник спикера Меджлиса (парламента Ирана) по международным делам сказал, что общая позиция Ирана и России по региональным вопросам – лучшая возможность для урегулирования кризисов, сообщает IRNA.

Хосейн Амир-Абдоллахиян сказал об этом на встрече с председателем парламентской группы дружбы «Иран-Россия» Геннадием Склярем в понедельник.

«В настоящее время развитие парламентских связей в области специальных комиссий и парламентской группы дружбы «Иран-Россия» может способствовать расширению отношений между двумя странами», сказал он.

Указав на эффективное взаимодействие Ирана и России по урегулированию сирийского кризиса, Амир-Абдоллахиян сказал, что общая позиция двух стран по региональным вопросам и повышение двустороннего сотрудничества между Тегераном и Москвой является лучшей возможностью для разрешения других проблем.