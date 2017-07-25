Deutsche Bank может вывести из Британии 350 млрд. долларов

2017-07-25 10:57 | www.apa.az | 3

Deutsche Bank может перевести примерно 350 млрд. долларов со счетов в Великобритании в немецкий Франкфурт-на-Майне из-за Brexit.

Как передает АПА-Экономикс, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что проект по выводу средств может начаться в сентябре 2018 года, а завершиться к марту 2019 года.



Недавно в своем обращении к коллегам главный исполнительный директор Deutsche Bank Джон Крайан заявил, что в связи с переводом клиентских счетов «необходимо обсудить и согласовать множество деталей», однако то, что функции, которые сейчас выполняет британское подразделение банка, необходимо передать во Франкфурт, по его словам, «неизбежно».



По данным собеседников агентства, банк выведет часть активов и 20 тыс. клиентских счетов из Великобритании во Франкфурт.



Официальный представитель Deutsche Bank Моника Шаллер отказалась комментировать данную информацию.



