Азербайджанский бизнесмен устроил сыну 4-дневную свадьбу – ВИДЕО + ФОТО

2017-07-25 10:50 | www.oxu.az | 3

Азербайджанский предприниматель Гулу Велиев устроил роскошную свадьбу своему сыну.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, свадебная церемония прошла в Шамкире и длилась 4 дня и 4 ночи. На свадьбе выступили турецкая певица Кибарийе, народная артистка Бриллиант Дадашова, российская группа «Кабриолет» и другие.

Ведущими на свадьбе были заслуженная артистка Вафа Зейналова и певец Мурад Ариф.

Отметим, что В.Гулиев занимается бизнесом в России.

А.С.

