Служба госбезопасности разоблачила киберпреступников

2017-07-25 10:56 | www.oxu.az | 3

Действующая за пределами Азербайджана организованная группа киберпреступников осуществила незаконное вмешательство в компьютерную систему одного из банков страны и осуществила незаконные операции по переводу денег и обналичиванию средств с банкоматов, похитив в общей сложности 3.700.000 манатов.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Службы госбезопасности.

По собранным фактам в Службе было возбуждено уголовное дело по статьям 177.3.2 и 273.4. В ходе комплексных следственно-оперативных мероприятий были выявлены члены международной группы киберпреступников.

В качестве подозреваемого в совершении преступления в Барселоне был задержан иностранный гражданин Данила Константинович Дорин. В результате судебных процессов по международному розыску он 23 июля 2017 года был экстрадирован в Азербайджан.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия. Правоохранительным органам стран, коммерческие банки которых подверглись аналогичным кибератакам, будет оказана необходимая юридическая помощь.

A.M.

