Омбудсмена Армении должно волновать убийство азербайджанского ребенка, а не мифические обстрелы армянских сел

2017-07-25 10:59 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Омбудсмен Армении Арман Татоян выразил Офису комиссара Совета Европы по правам человека свою обеспокоенность в связи с "действиями Азербайджана, использующего мирные населенные пункты в качестве мишени".

Обращает на себя внимание избирательность армянского омбудсмена по правам человека, который не выражал обеспокоенности и не обвинял свое правительство в реальном и доказанном обстреле гражданского населения в азербайджанских селах, находящихся по ту сторону линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск.

В обращении уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Эльмиры Сулеймановой, направленного международным организациям в связи с убийством четвертого июля вооруженными силами Армении мирных жителей азербайджанского села Алханлы Физулинского района и обстрелом гражданских объектов, отмечается, что ВС Армении намеренно обстреляли село Алханлы, где проживают мирные жители, и что в результате обстрела был нанесен большой ущерб гражданским объектам, погибли Сахиба Аллахвердиева и ее двухлетняя внучка Захра Гулиева, еще одна жительница села - Сальминаз Гулиева получила ранения.

Но омбудсмен Армении во время телефонного разговора с представителем комиссара СЕ по правам человека ни словом не обмолвился об этом инциденте, а, напротив, обвинил Баку в том, что 20-22 июля азербайджанские ВС якобы обстреляли приграничные села Тавушской области Армении.

Однако, согласно официальным сообщениям минобороны Азербайджана, Баку ответил на очередную провокацию ВС Армении, которые с огневых точек, расположенных в Бердском и Ноемберянском районах Армении, обстреляли из разнокалиберного орудия села Гаймаглы и Кемерли Газахского, а также Коханеби, Агбулаг и Агдам Товузского районов Азербайджана.

В результате этого обстрела был нанесен ущерб гражданским объектам данных населенных пунктов, посевным площадям и личному хозяйству населения. Об этом в понедельник сообщили Trend в минобороны Азербайджана, комментируя информацию армянских СМИ о том, что якобы ВС Азербайджана обстреливают армянские села, расположенные на территориях вблизи государственной границы.

"Подобные новости, распространяемые властями Армении, нацелены на вовлечение в свои грязные авантюры различных стран, состоящих с ней в военном союзе, а также на то, чтобы оправдать провокации, совершаемые ею против гражданского населения Азербайджана в приграничных селах", - отметили в минобороны.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)