0 Официальный курс маната к мировым валютам на 25 июля (версия 2)
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Официальный курс маната к мировым валютам на 25 июля (версия 2)

2017-07-25 11:00 | www.trend.az | 5

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:19)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 июля установлен на уровне 1,7012 и 1,9839 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

25.07.2017

1 доллар США

1 USD

1.7012

1 евро

1 EUR

1.9839

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3507

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0976

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8726

1 бразильский реал

1 BRL

0.5408

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4632

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1315

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1526

1 чешская крона

1 CZK

0.0762

1 чилийский песо

1 CLP

0.2609

1 китайский юань

1 CNY

0.2521

1 датская крона

1 DKK

0.2668

1 грузинский лари

1 GEL

0.7078

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2179

1 индийская рупия

1 INR

0.0264

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2164

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0047

1 шведская крона

1 SEK

0.2073

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7974

1 израильский шекель

1 ILS

0.4772

1 канадский доллар

1 CAD

1.3612

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6303

1 казахский тенге

1 KZT

0.0052

1 киргизский сом

1 KGS

0.0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3975

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0961

1 молдавская лея

1 MDL

0.0939

1 египетский фунт

1 EGP

0.0951

1 норвежская крона

1 NOK

0.2127

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0421

1 польский злотый

1 PLN

0.4654

1 российский рубль

1 RUB

0.0284

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2498

1 саудовский риал

1 SAR

0.4536

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3874

1 турецкая лира

1 TRY

0.4787

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0561

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1933

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4868

1 украинская гривна

1 UAH

0.0659

100 японских иен

100 JPY

1.5327

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2655

Золото (1 унция)

1 XAU

2135.9417

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.0409

Платина (1 унция)

1 XPT

1594.0244

Палладий (1 унция)

1 XPD

1440.9164

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