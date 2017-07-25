Госслужба безопасности Азербайджана разоблачила киберпреступников (версия 2)

2017-07-25 11:06 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Государственная служба безопасности Азербайджана задержала киберпреступника, который похитил в одном из коммерческих банков страны свыше 3,7 миллиона манатов, сообщает ведомство во вторник.

Как отмечается, иностранный гражданин Дорин Данила Константинович был задержан в Испании, и 23 июля после судебных процессов был экстрадирован в Азербайджан.

Согласно сообщению, Дорин является членом киберпреступной группировки, которая похищала деньги из банкоматов и со счетов не только в азербайджанских банках, но и банках других стран.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 177.3.2 (кража с причинением крупного ущерба) и 273.4 (неправомерное вмешательство в компьютерную систему или компьютерную информацию) УК Азербайджана.

В сообщении отмечается, что личности других членов группировки уже установлены и в настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

В Государственной службе безопасности Азербайджана подчеркнули, что ведомство окажет правовую помощь правоохранительным органам стран, где данной группировкой также были совершены подобные киберпреступления.

(Автор: Азад Гасанли)