Президент Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактом в Кабуле

2017-07-25 11:19 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Афганистана Мохаммаду Ашрафу Гани в связи с произошедшим в городе Кабул террористическим актом, повлекшим многочисленные человеческие жертвы и увечья, говорится во вторник в сообщении туркменского правительства.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», – отмечается в послании.

Передав от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично слова искреннего сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, глава туркменского государства пожелал народу Афганистана стойкости духа и мужества.

Как сообщалось ранее, смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула накануне утром. По последним данным, число погибших составляет 35 человек.

(Автор: Гусейн Гасанов)