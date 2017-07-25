Число жертв лихорадки денге на Шри-Ланке превысило 300 человек

2017-07-25 11:20 | www.trend.az | 4

Число жертв лихорадки денге на Шри-Ланке превысило 300 человек, передает РИА Новости со ссылкой на представительство Красного Креста в стране.

Ранее сообщалось, что с начала года зарегистрировано более 68 тысяч случаев заболевания, 205 из которых привели к летальному исходу.

"Наши волонтеры в округе Гампаха занимаются мероприятиями по дезинфекции, на данный момент число погибших в результате болезни превысило 301 человека", — говорится в заявлении организации, размещенном в микроблоге Twitter.

​Ранее Ростуризм порекомендовал российским гражданам при планировании поездки в Шри-Ланку учитывать риски заражения лихорадкой денге.

Лихорадка денге — вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов (Aedes aegypti). Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. По данным Роспотребнадзора, за последние два года в России было почти 400 случаев лихорадки денге, завезенных, в том числе, из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Доминиканской Республики, Шри-Ланки и Мальдивских островов. Около 300 завезенных случаев малярии, 18 случаев завоза лихорадки Зика и 14 — бруцеллеза.