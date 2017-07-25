Ученые отвергли возможность существования цивилизации на Марсе

2017-07-25 11:18 | www.oxu.az | 4

Во время выступления перед представителями Комитета по науке, космосу и технологиям США политик Дейна Рорабейкер спросил у специалиста NASA Кена Фарлита о том, существовала ли жизнь на Марсе 1000 лет назад. Этот вопрос был задан в рамках обсуждения крупнейших грядущих научно-технических проектов ученых, в том числе запуска марсохода в 2020 году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на news.rambler, об этом сообщает The Washington Post.

«Вы сказали, что Марс был совершенно другим тысячи лет назад. Возможно ли, что на Марсе была цивилизация тысячу лет назад?» - спросил Рорабейкер.

«У нас есть данные, что Марс был другим миллиарды, а не тысячи лет назад. Никаких подтверждений существования цивилизации на Марсе нет, насколько я знаю», - ответил Фарлит.

Специалист NASA уточнил, что в древние времена на Красной планете были реки, озера и горячие источники, но в них «ничего более продвинутого, чем микробы, вероятно, не выжило бы».

С.С.

