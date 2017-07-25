В Баку в связи с совершенной олимпийской чемпионкой аварией возбуждено уголовное дело

2017-07-25 11:32 | www.apa.az | 4

В Баку возбуждено уголовное дело в связи с аварией совершенной чемпионом олимпийских игр по гандболу Людмилой Шубиной, в результате которой умер человек.

Как сообщает АПА, по факту в Ясамальском РУП возбуждено уголовное дело по статье 263 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК АР, назначена экспертиза.

Решение будет принято после заключения экспертизы.

Отметим, 20 июля на улице Физули Людмила Егоровна Шубина (1948 г.р.) на автомобиле марки Honda CR-V с государственным номерным знаком 90 RR 445, потеряв управление, сбила переходивших дорогу Мамедову Улькер Дилгам гызы (1988 г.р.) и ее сына Мамедова Гусейна Ниджат оглу (2014 г.р.), оба пострадавших были помещены в Клинический медцентр №1.

У.Мамедова скончалась в больнице спустя несколько дней, а ее сын выписан домой.

Отметим, что Людмила Шубина является чемпионом XXI Летних олимпийских игр по гандболу.