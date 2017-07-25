В Англии индуску убили за связь с арабом – ФОТО
2017-07-25 11:30 | www.oxu.az | 4В Англии индийскую девушку похитили, изнасиловали и убили за связь с арабом. Предполагается, что убийство было совершено на почве чести. Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на DailyMail. Тело 19-летней Селин Дукхран было обнаружено в ее доме. Дукхран вместе с другой женщиной была похищена на севере Лондона. Преступники насиловали девушку, а 19 июля убили, перерезав горло. В качестве подозреваемого в совершении преступления был задержан 33-летни й Муджарид Аршыд. Он обвиняется в похищении, изнасиловании и убийстве. Сообщается, что убитая встречалась с мусульманином-арабом, чем вызывала недовольство своих родственников – индийских мусульман. Э.А.