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В Англии индуску убили за связь с арабом – ФОТО

2017-07-25 11:30 | www.oxu.az | 4

В Англии индийскую девушку похитили, изнасиловали и убили за связь с арабом. Предполагается, что убийство было совершено на почве чести.   Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на DailyMail.   Тело 19-летней Селин Дукхран было обнаружено в ее доме. Дукхран вместе с другой женщиной была похищена на севере Лондона. Преступники насиловали девушку, а 19 июля убили, перерезав горло.   В качестве подозреваемого в совершении преступления был задержан 33-летни й Муджарид Аршыд. Он обвиняется в похищении, изнасиловании и убийстве.   Сообщается, что убитая встречалась с мусульманином-арабом, чем вызывала недовольство своих родственников – индийских мусульман.   Э.А.

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