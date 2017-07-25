AZ EN RU TR

Наводнение в Китае унесло жизни десяти человек

2017-07-25 11:39 | www.oxu.az | 6

Проливные дожди и вызванные ими наводнения стали причиной гибели 10 человек в китайской провинции Юньнань, 1,2 тысячи жителей были срочно эвакуированы. 

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, дожди в 45 уездах провинции не прекращаются с 19 июля, они привели к сильным наводнениям и сходу селей в некоторых районах.

Разгул стихии затронул почти 223 тысяч человек, разрушенными оказались 200 зданий, ещё 2,4 тысячи повреждены.

Прямой экономический ущерб уже превысил 270 миллионов юаней (около 40 миллионов долларов).

Н.О.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər