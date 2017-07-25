Наводнение в Китае унесло жизни десяти человек

2017-07-25 11:39 | www.oxu.az | 6

Проливные дожди и вызванные ими наводнения стали причиной гибели 10 человек в китайской провинции Юньнань, 1,2 тысячи жителей были срочно эвакуированы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, дожди в 45 уездах провинции не прекращаются с 19 июля, они привели к сильным наводнениям и сходу селей в некоторых районах.

Разгул стихии затронул почти 223 тысяч человек, разрушенными оказались 200 зданий, ещё 2,4 тысячи повреждены.

Прямой экономический ущерб уже превысил 270 миллионов юаней (около 40 миллионов долларов).

Н.О.