Таджикистан и Корея обсудили приоритетные направления сотрудничества

2017-07-25 11:31 | www.trend.az | 4

Состояние двусторонних связей и приоритетные направления таджикско-корейского сотрудничества вчера обсудили первый заместитель Министра иностранных дел Республики Таджикистан Низомиддин Зохиди и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Таджикистан (с резиденцией в Ташкенте) Квон Ен У.

Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в МИД РТ.

В ходе встречи стороны также рассмотрели проекты, реализуемые в Таджикистане при финансовой и технической помощи Республики Корея. Состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.