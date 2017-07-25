Казахстанские военные готовятся к «АрМИ-2017»

2017-07-25 11:32 | www.trend.az | 4

Военнослужащие Регионального командования «Юг», участники Международных Армейских Игр, выехали на соревнования в Россию и Китай, в то время как на учебном полигоне «Матыбулак» в Жамбылской области принимают участников казахстанских конкурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала представитель пресс-службы РгК «Юг» майор Дина Мухаринова, на днях с военного аэродрома города Тараза в российский город Омск военно-транспортным самолетом вылетела сборная команда Вооруженных Сил Республики Казахстан, которая примет участие в конкурсе «Рембат» по программе армейских международных игр «АрМИ-2017». В состав сборной вошли представители воинских частей Таразского гарнизона Регионального командования «Юг».

«На аэродроме наших ребят провожали представители руководства регионального командования «Юг», командиры воинских частей, сослуживцы, друзья и родные. Сейчас наши военные уже приступили к ознакомлению с местностью, выдвинулись на полигон и прошли 5 километров так называемой тренировки «пеший по машинному». Они приняли в Омске технику от ВС Российской Федерации. Для участия в конкурсах «АрМИ-2017» в Россию и Китай вылетели сборные ВС Казахстана, которые будут отстаивать честь страны в других конкурсах. В российский город Острогожск Воронежской области отправилась команда конкурса «Мастера автобронетанковой техники». В Китай на полигон «Корла» вылетела сборная ВС Казахстана на конкурс «Мастер-оружейник». Разведчики в/ч 03811 РгК «Юг» в Новосибирске будут участвовать в конкурсе «Отличник войсковой разведки». В Санкт-Петербурге наши ребята примут участие в конкурсе «Военно-медицинская эстафета». В состав всех этих команд вошли военнослужащие частей регионального командования «Юг», - рассказала Дина Мухаринова.

Отметим, что на территории Жамбылской области находится несколько военных полигонов. Это известный «Матыбулак» в Отаре, а также полигоны «Мунке», «Терс-Ащибулак» и «Айша-биби». На полигоне «Айша-биби» проходили подготовку к предстоящим конкурсам в рамках «АрМИ-2017» сборные команды Вооруженных Сил Казахстана. В их числе и военнослужащие батальона обеспечения в/ч 01731, до этого выигравшие первое место в конкурсе «Мастер Оружейник».

На учебный полигон «Матыбулак» Жамбылской области из других стран прибывают участники трех конкурсов, которые проводятся в Казахстане. «В конкурсе «Мастера артиллерийского огня» примут участие семь стран: Азербайджан, Беларусь, Зимбабве, Иран, Казахстан, Кыргызстан и Россия. На участие в конкурсе «Снайперский рубеж» заявки подали вооруженные силы 16 стран, в числе которых Бангладеш, Греция, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Россия, Сирия, Таиланд и другие. В конкурсе «Соревнования расчётов БПЛА» (беспилотных летательных аппаратов) будут соревноваться представители вооруженных сил пяти государств: Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России», - пояснила Дина Мухаринова.