Новый президент Индии официально вступил в должность

2017-07-25 11:35 | www.trend.az | 3

Новый президент Индии Рам Натх Ковинд, избранный 17 июля, во вторник принес присягу и официально вступил в должность, передает РИА Новости.

Церемония, транслировавшаяся местным телевидением, проходила в центральном холле парламента, куда Ковинд и теперь уже бывший президент Пранаб Кумар Мукерджи прибыли вместе от президентского дворца в центре Нью-Дели.

Церемонию вел председатель верховного суда Джагдиш Сингх Кехар, который в определенный момент церемонии — "обмен креслами", когда избранный и уходящий президент меняются местами, формально на несколько секунд считался исполняющим обязанности президента страны. После торжественной клятвы Ковинд обратился с речью к собравшимся — депутатам обеих палат парламента и высокопоставленным гостям, в том числе представителям иностранных дипмиссий.

Рам Натх Ковинд одержал уверенную победу на выборах президента страны 17 июля, набрав 65,65% голосов коллегии выборщиков (состоит из депутатов центрального и региональных парламентов). Ковинд был выдвинут кандидатом в президенты правящим Национальным демократическим альянсом, ведущую роль в котором играет партия премьер-министра Нарендры Моди Бхаратия Джаната Парти.

Ковинд родился 1 октября 1945 года в семье фермера из касты неприкасаемых (далитов) в штате Уттар-Прадеш. Получив юридического образование, Ковинд около 16 лет проработал в высших судебных инстанциях страны, защищая интересы далитов, а также в структуре правительства. В 1990-х годах начал политическую карьеру в рядах правящей в настоящее время Бхаратия Джаната Парти, отработал два срока в верхней палате парламента (Раджья Сабха), а в 2015 году был назначен губернатором Бихара. Ковинд стал вторым президентом Индии из касты далитов после Кочерила Рамана Нараянана, который занимал пост президента в 1997–2002 годах.

Президент Индии является главой государства и верховным главнокомандующим ВС страны. Формально конституция Индии допускает существенную роль президента в управлении страной, но в действительности он выполняет преимущественно представительские функции, тогда как страной руководит глава правительства.