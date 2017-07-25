В Баку возбуждено уголовное дело в связи с гибелью годовалой девочки, которая упала с 3 этажа

2017-07-25 11:53 | www.apa.az | 5

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, в последнее время из-за невнимательности и халатности некоторых родителей их малолетние дети остаются без присмотра, в результате чего увеличилось число случаев падения с балконов и окон квартир и гибели детей. Это очень сильно беспокоит общество.

«Так, 22 июля примерно в 15:00 в Бинагадинском районе столицы Аманова Ругая Эльнур гызы (2016 г.р.) из-за невнимательности матери выпала из окна квартиры на 3 этаже. Девочка была доставлена в больницу с различными травмами. Спасти ее жизнь не удалось, она скончалась 24 июля.

По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности), назначена соответствующая экспертиза.

В настоящий момент необходимые следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Для того, чтобы такого рода семейные трагедии не повторялись рекомендуем родителям быть более внимательными и ответственными по отношению к малолетним детям», - говорится в сообщении.