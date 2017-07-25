В Самухе свекровь с мужем избили и побрили невестку – ОБНОВЛЕНО

2017-07-25 11:55 | www.oxu.az | 5

Стали известны подробности мучений, которым подвергалась в Самухе девушка со стороны своих родителей и родителей мужа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, девушка была избита свекром, свекровью и мужем, а затем обрита по обвиненению в том, что ее застали дома с другим мужчиной.

Затем П.И. сбежала в дом своего отца. Узнав что случилось, отец девушки Фамиль Магеррамов 1955 г.р. нанес дочери тяжелое ранение топором, после чего попытался задушить ее. Сообщается, что мать девушки насильно заставила ее принять лекарство, предусмотренное для травли грызунов.

После мучений, которым она подверглась в доме родителей, девушка выбежала на улицу и упала в обморок. С помощью окружающих людей девушка была доставлена в больницу на машине скорой помощи.

По словам очевидцев произошедшего, муж девушки нанес ножевое ранение мужчине, который был с его женой.

Отец девушки Фамиль Магеррамов 1955 г.р. был задержан сотрудниками Самухского РОП.

Факт расследуется сотрудниками Самухского РОП.

10:08

В Самухском районе невестка, избитая и униженная мужем и свекровью, совершила попытку суицида.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Зиядлы.

Свекровь и муж избили П.И. 1988 года рождения и обрили ей волосы. Расстроенная невестка попыталась покончить с собой, выпив крысиный яд. В тяжелом состоянии женщина была доставлена в больницу, и сейчас находится в отделении реанимации.

По факту ведется расследование.

A.M.

