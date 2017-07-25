Вопрос поставок в Россию турецких томатов будет обсуждаться 18 августа

2017-07-25 11:40 | www.trend.az | 5

Россия и Турция обсудят вопрос ограничения поставок турецких томатов в РФ на выставке в Измире 18 августа. Об этом сообщил журналистам по итогам совещания в Бурятии вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает РИА Новости.

"Ближайшие консультации будут во время Измирской выставки, 18 августа, по-моему, она будет, у нас там едет делегация и коллеги будут эту тему обсуждать. По итогам посмотрим", - сказал он.

Он отметил, что о возможных результатах рано говорить, "это будет первый полноценный формат консультаций на эту тему, пока были только рабочие телефонные [разговоры]".

В начале июня Дворкович говорил, что консультации по сезонному допуску турецких томатов на российский рынок будут продолжаться в течение этого лета. По его словам, стороны могут "выйти на какую-то договоренность", но больших объемов поставок ждать не стоит.

Дворкович считает, что турецкие томаты есть на российском рынке, продолжает поставляться через третьи страны около 20% от максимального количества ввозимых ранее томатов.