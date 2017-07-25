Народ Армении хочет выхода из ЕАЭС, а власти всем довольны, ведь деваться им от Москвы некуда

2017-07-25 11:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Армении в связи с последними событиями в российско-армянских отношениях все чаще раздаются призывы о выходе из ЕАЭС и разрыве с Россией. Представители армянской общественности, в отличие от властей, часто высказывались в том духе, что решение президента Армении Саргсяна променять соглашение с Европой на российскую инициативу - ЕАЭС бессмысленно.

В 2013 году Ереван был готов подписать с ЕС соглашение об Ассоциации, но в последний момент, после визита Саргсяна в Москву, внезапно отказался от соглашения с ЕС и заявил о вступлении в ЕАЭС.

Тогда это вызвало волну возмущений народа Армении, которая нарастала из года в год, так как объективно никаких особых выгод это вступление народу Армении не принесло. Дело в том, что Армения, не имеющая границ с Россией, очень мало изначально выигрывала от вступления в ЕАЭС. По сути, никакой экономической целесообразности от данного шага для Армении не было изначально, и последующие годы это только подтвердили. По данным Нацстатслужбы Армении, за эти годы импорт и экспорт Армении значительно сократились.

Последней каплей в чаше недовольства армянского народа стало предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина армянским властям на законодательном уровне сделать русский язык официальным в республике, объяснив, что в таком случае на территории России смогут действовать водительские права, выданные в Армении.

Однако представители гражданского общества Армении (а власти на это почти никак не отреагировали) нашли множество несоответствий в новом законе. Дело в том, что недавно вступивший в силу в России закон запрещает водителям с иностранными водительскими удостоверениями работать на территории РФ. Исключение составляют граждане государств, состоящих в ЕАЭС, но с оговоркой: только тех, в которых русский язык является официальным. Эта оговорка и возмутила граждан Армении, многие из которых только и выживают за счет зарплат родственников-водителей, работающих в России.

Множество публикаций в прессе четко обозначило мысль армянского народа - Россия шантажирует Армению и пытается навязать ей русский язык в качестве официального, покушаясь таким образом на ее суверенитет и независимость.

Многие аналитики высказали предположение, что вопрос с водительскими правами для граждан Армении стал инструментом давления на официальный Ереван, который собирается в ноябре подписать рамочное соглашение с Евросоюзом о сотрудничестве.

Кстати, еще неизвестно, будет ли подписан этот документ. В случае, если детали соглашения Армении с ЕС не устроят Москву, подписание документа будет сорвано, как однажды это уже произошло с соглашением об Ассоциации.

Логика Еревана в этом случае абсолютно проста: старый друг лучше новых двух, а значит, необходимо соглашаться на все инициативы Москвы, чтобы сохранить дружбу с государством, которое является единственным гарантом безопасности и финансовой стабильности этой вечно враждующей с соседями страны с проворовавшимися властями. Сегодня бедная, несамостоятельная и конфликтующая с соседями Армения не может быть независимой. И тут уж приходится прогибаться и уступать. Пусть даже в вопросе собственных национальных интересов и собственной независимости.

(Автор: Эльмира Таривердиева)