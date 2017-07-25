Российские звезды приглашают на жаркое лето в Баку (ФОТО)

2017-07-25 12:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля в Баку пройдет музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017". В фестивале примут участие более 80 артистов, которые готовят для зрителей яркие и запоминающиеся музыкальные номера, сообщает Trend Life.

Большинство артистов-участников фестиваля "ЖАРА-2017" обратились к своим поклонникам через социальные сети и приглашают в Баку насладиться музыкальным праздником.

Филипп Киркоров: "Море. Солнце. Музыка. Танцы. Лучшие хиты... И, конечно же, я. Всё это с 27 по 30 июля на самом крутом музыкальном фестивале этого лета "ЖАРА-2017" на берегу Каспийского моря в волшебном городе Баку. Это лето будет самим ярким!".

София Ротару: "Скоро юбилейный концерт на сцене фестиваля "ЖАРА-2017", который состоится 28 июля. Это будет мощный импульс в сердце каждого, кто станет частью этого события. До встречи в солнечном Баку!"

Слава: "Жду всех с нетерпением в Баку с 27-30 июля на самом крутом музыкальном фестивале этого лета "ЖАРА-2017". На открытии спою для вас "Сто озер и пять морей". На творческом вечере Софии Ротару - "Где ты, любовь?". В творческий день Аллы Борисовны Пугачевой исполню "Не обижай меня", ну, и в день хитов Григория Лепса спою "Я тебя не люблю". Ждите, приходите, наслаждайтесь новыми и известными хитами в новых аранжировках. Станьте частью самого жаркого события этого лета!"

Юля Паршута: "Хочу пригласить всех 27-30 июля на Каспийское побережье в изумительный по красоте и гостеприимству город Баку на самый топовый музыкальный фестиваль этого лета "ЖАРА-2017"! Окунитесь в море музыки и лучших хитов этого лета вместе со мной и станьте частью самого жаркого события этого лета".

Группа MBAND: "Дорогие друзья! Ждём всех Вас 27-30 июля на самом крутом музыкальном фестивале этого лета "ЖАРА-2017" в столице прекрасного Азербайджана, городе Баку. Море, солнце, музыка, танцы... Ну, и, конечно же лучшие хиты! Обещаем, это лето будет самым жарким!"

Ани Лорак: "Дорогие друзья, жду всех вас 27-30 июля на музыкальном фестивале "ЖАРА-2017 в столице прекрасного Азербайджана - городе Баку. Будет много сюрпризов!"

Глюк’ozа: "Вас ждут супер аранжировки, новое звучание любимых хитов и новая я. Обещаю, такой вы меня еще точно не видели. Исполню для вас песни: "Танцуй, Россия!", на творческом вечере Софии Ротару песню "Луна-луна", на вечере примадонны "Прости, поверь", и на вечере Григория Лепса "Она". До встречи, Баку! Совсем скоро".

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" пройдет в Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)