Испанец через суд требует признать его Рюриковичем

2017-07-25 12:10 | www.oxu.az | 3

Мадридец называет себя потомком Анны Ярославны и её супруга, французского короля Генриха I.

29-летний житель испанской столицы Хорхе Альварес через суд добивается статуса потомка Рюрика - основателя российской династии князей и царей.

Как передает Oxu.Az, со ссылкой на Life, об этом рассказывает портал DW.com.

Не дожидаясь решения суда, истец создал сайт «Суверенный королевский и императорский дом Рюриковичей», на котором именует себя не иначе как «Его королевское и императорское высочество Хорхе Рюрикович, великий князь и герцог, хранитель династии Рюрика».

«Странную формулировку - династия никогда не была ни королевской, ни императорской, ни герцогской - эксперты объясняют незнанием претендентом российской истории», пишет портал.

Хорхе считает себя внебрачным сыном датчанина Ханса Максимуса Кабрера де Лохабера, чей род ведёт свою родословную от княжны Анны Ярославны, младшей дочери Ярослава Мудрого, вышедшей замуж за французского короля Генриха I. Но поскольку Ханс отказывается признавать бастарда, испанец начал судиться.

При этом специалист в области европейских королевских династий, доктор истории Рафаэль Сотомайор заявил DW, что происходящее вызывает у него недоумение. Во-первых, все потомки короля Генриха и Анны Русской являются членами французской династии Капетингов, а потому Рюриковичами считать себя не могут.

«Во-вторых, Рюриковичи - это род, а не фамилия», - добавил Сотомайор.

С.С.

