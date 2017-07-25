Завтра в Баку будет пасмурно

2017-07-25 12:18 | www.oxu.az | 3

Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, 25 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет дуть переменчивый северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 21-24, днем - 30-34, в Баку ночью – 22-24, днем - 32-34 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Но в северных и западных районах возможен гром, временами дожди. Будет дуть переменчивый западный ветер.

Ночью температура составит 20-25, днем 33-38, в горах ночью 13-18, днем 24-29 градусов тепла.

A.M.

