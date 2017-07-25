Сирия лишилась более двух третей железных дорог из-за террористов

2017-07-25 12:18 | www.trend.az | 5

Сирия лишилась более двух третей железных дорог из-за действий террористов, а также столкнулась с падением объема морских перевозок, рассказал в интервью РИА Новости министр транспорта страны Али Хаммуд.

Война в Сирии с участием правительственных сил и незаконных вооруженных группировок продолжается с 2011 года.

"Что касается железнодорожной сети, протяженность которой достигала 2450 километров, на ней террористы разрушили 17 мостов, а около 1800 километров оказались почти полностью уничтожены, что отразилось негативно на перевозке товаров по железной дороге", — заявил Хаммуд.

По его словам, террористы взрывали поезда и пути, разбирали их части, провоцируя аварии. Министр обвинил власти Турции в пособничестве действиям боевиков.

Хаммуд добавил, что серьезный урон понесло морское сообщение. "Число кораблей, которые принимают сирийские порты, снизилось с 4614 в год перед войной до 1554 кораблей в год во время войны", — сказал он.

Министр отметил, что почти в три раза упал объем привозимых по морю в Сирию товаров — с 24 миллионов тонн до девяти. По его словам, основную часть импорта в портах составляет нефть и пшеница.