Шаг России после сочинской встречи президентов покажет ее отношение к урегулированию нагорно-карабахского конфликта - политолог

2017-07-25 12:20 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Шаг, который Россия предпримет после сочинской встречи, покажет ее отношение к урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сказал во вторник Trend политолог Габиль Гусейнли, комментируя недавнюю встречу президентов Азербайджана и России в Сочи.

Отметив, что на встрече обсуждались нагорно-карабахский конфликт, а также дальнейшее укрепление стратегического партнерства между двумя странами, Гусейнли добавил, что в последнее время ООН и ОБСЕ активизировались в вопросе урегулирования конфликта.

Политолог считает, что на фоне таких инициатив могут серьезно пострадать позиция и имидж России на Южном Кавказе. «И русские, и армяне ведут очень много обсуждений по вопросу статуса Нагорного Карабаха. С этой точки зрения считаю, что президент России после этого примет президента Армении, и обсудит данные вопросы и с ним. Потому что главный вопрос - это достижение общего компромисса», - сказал Гусейнли.

Политолог также добавил, что на сочинской встрече Россия, как и после апрельских боев, пообещала, что постарается добиться изменения статус-кво, необходимых компромиссов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)